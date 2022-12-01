В Азербайджане принимаются комплексные меры по обеспечению запасов зерна - агентство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принимаются комплексные меры по обеспечению запасов зерна.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства государственных резервов Азербайджана Хидаят Азимов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и аграрной политике.
По его словам, имеются 4-месячные запасы зерна по общему рынку.
Азимов добавил, что соответствующие меры принимаются и в отношении обеспечения государственных резервов продовольственной пшеницы.
(Перевод: Нубар Кулузаде)