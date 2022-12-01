В Азербайджане принимаются комплексные меры по обеспечению запасов зерна - агентство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принимаются комплексные меры по обеспечению запасов зерна.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства государственных резервов Азербайджана Хидаят Азимов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и аграрной политике.

По его словам, имеются 4-месячные запасы зерна по общему рынку.

Азимов добавил, что соответствующие меры принимаются и в отношении обеспечения государственных резервов продовольственной пшеницы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)