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Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ (ФОТО)

Экономика Материалы 8 декабря 2022 11:16 (UTC +04:00)
Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Завершились выборы в связи с формированием нового состава Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter председатель правления агентства Орхан Мамедов.

"Желаю успехов новым членам Совета. Считаю, что наше сотрудничество будет иметь важное значение для обеспечения удовлетворенности предпринимателей и общественного участия в работе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса", - говорится в публикации.

Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ (ФОТО)
Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ (ФОТО)
Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ (ФОТО)
Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ (ФОТО)
Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ (ФОТО)
Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ (ФОТО)
Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ (ФОТО)
Сформирован новый состав Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ (ФОТО)
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