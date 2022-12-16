Стартап-инновации Азербайджана выйдут на рынки стран ЕС - посол

БАКУ /Trend/ - Проект V4-Azerbaijan Tech Bridge свяжет стартап-инновации Азербайджана со странами ЕС.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски на польско-азербайджанском семинаре по инновациям, передает Trend.

"Эта многосторонняя инициатива принесет технологические решения, поможет развить инновационную экосистему Азербайджана," - сказал Поборски.

По его словам, в рамках проекта будут проводиться исследования и разработка высокотехнологичных решений.

Посол отметил, что Польша готова поделиться своим опытом в сфере инноваций. "По данным 2022 года у нас имеется более 5000 инновационных стартап-компаний. И мы готовы развивать наше сотрудничество в будущем и делиться опытом," - сказал Поборски.

Отметим, что целью проекта V4-Azerbaijan Tech Bridge является установление и расширение сотрудничества между Вышеградской группой (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) и Азербайджаном в сфере инноваций.