Азербайджан улучшил свои позиции в мировом рейтинге паспортов

БАКУ /Trend/ - Опубликованы данные индекса паспортов мира от компании Henley & Partners, передает Trend во вторник со ссылкой на компанию.

Согласно рейтингу, Азербайджан занял 76-е место (в 2022 году Азербайджан занимал в этом рейтинге 78-е место). Граждане республики могут посещать без визы 70 стран.

Последние результаты индекса паспортов мира Henley & Partners демонстрируют самый большой разрыв в возможностях для безвизовых путешествий граждан с периода начала составления этих рейтингов 17 лет назад.

Граждане Японии отныне могут въезжать в 193 пункта назначения без визы. или с визой по прибытии - это на 166 пунктов больше, чем Афганистан, который находится на последнем месте рейтинга.

Сингапур и Южная Корея делят второе место с возможностью посетить 192 пунктов назначения без визы. На последних местах рейтинга расположились Ирак (108 место, 29 направлений) и Афганистан (109 место, 27 направлений).