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В Азербайджане утверждены новые требования по ОСАГО

Экономика Материалы 12 января 2023 09:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены новые требования по ОСАГО

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило “требования к форме и содержанию свидетельства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств”.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на единую электронную базу правовых актов, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

Ознакомиться с утвержденными требованиями к форме и содержанию свидетельства ОСАГО можно здесь

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