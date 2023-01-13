Делегация ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марк Боуман и управляющий директор по Восточной Европе и Кавказу по политике и партнерству Маттео Патроне посетят Азербайджан, сообщили в пятницу Trend в банке.

По данным источника, визит официальных лиц ЕБРР запланирован на 16-19 января 2023 года.

"Делегация ЕБРР встретится с политическим руководством Азербайджана, состоятся встречи с представителями дипломатического сообщества, международными партнерами по развитию и бизнес-клиентами. Также, ожидается провести встречу с представителями Центрального банка Азербайджана", - говорится в сообщении ЕБРР.

Делегация Европейского банка реконструкции и развития посетит также и Грузию с Арменией.

Напомним, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны. В целом банк инвестировал в Азербайджан свыше 3,656 миллиарда евро по 185 проектам.