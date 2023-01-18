Очередная реформа ГНС освободила некоторых предпринимателей от финансовых санкций

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменили финансовые санкции за непредставление налоговой отчетности в отношении предпринимателей, которые не осуществляли деятельность.

Об этом сказали в среду Trend в Государственной налоговой службе (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана.

По данным источника, отныне финансовые санкции не будут применяться к налогоплательщикам, не представившим информацию об отсутствии предпринимательской деятельности или иной налогооблагаемой операции в течение отчетного периода.

Отметим, что ряд налогоплательщиков во многих случаях не представляли информацию об отсутствии предпринимательской деятельности или иной налогооблагаемой операции, а налоговый орган применял в их отношении денежную санкцию в размере 40 манатов.