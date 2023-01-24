Обнародован размер задолженности населения Азербайджана по кредитам

БАКУ /Trend/ - В 2022 году кредиторская задолженность населения Азербайджана составляла 20 миллиардов манатов. А объем просроченных кредитов достигает около 600 миллионов, что составляет 3 процента от общей суммы задолженности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сказал руководитель комитета Таир Миркишили..

Он отметил, что в 2022 году эта цифра снизилась примерно на 18 процентов по сравнению с 2021 годом.

Миркишили отметил, что в ближайшее время ожидается поступление в парламент отдельного пакета предложений, связанного с банками. Он добавил, что Центральному банку Азербайджана удалось выстроить в этом направлении достаточно слаженный механизм.

(Перевод: Фидан Мустафаева)