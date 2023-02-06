Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласованы и утверждены принципиальные электрические схемы и спецификации электрооборудования тяговых и понижающих подстанций станции с условным названием «B-04» фиолетовой линии ЗАО «Бакинский метрополитен».

Об этом Trend сообщили в Бакинском метрополитене.

В связи с этим главный инженер по эксплуатации ЗАО «Бакинский метрополитен» Алихан Османов и его заместитель Азад Мустафаев, находящиеся в рабочей поездке в Вене, ознакомились в головном офисе компании Siemens с производством оборудования для подлежащей капитальному ремонту подстанции «28 мая» (A-2).

Представители бакинского метрополитена также приняли участие в презентации новой системы компании, где был представлен новый цифровой контроллер для поездов. Это устройство контролирует токовую защиту и другие связанные с ней процессы в системах общественного транспорта, а также обеспечивает надежную работу системы и пр.

В ходе обсуждений был проведен обмен мнениями по новой концепции, архитектуре и функциональности системы SCADA для выполнения работ на телемеханических системах на 3 реконструированных подстанциях в Диспетчерском управлении электроснабжения Бакинского метрополитена, а также еще на 15 подстанциях в будущем.

Отметим, что ЗАО почти 10 лет сотрудничает с компанией Siemens в сфере совершенствования системы электроснабжения метрополитена.