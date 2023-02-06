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Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)

Экономика Материалы 6 февраля 2023 17:36 (UTC +04:00)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Согласованы и утверждены принципиальные электрические схемы и спецификации электрооборудования тяговых и понижающих подстанций станции с условным названием «B-04» фиолетовой линии ЗАО «Бакинский метрополитен».

Об этом Trend сообщили в Бакинском метрополитене.

В связи с этим главный инженер по эксплуатации ЗАО «Бакинский метрополитен» Алихан Османов и его заместитель Азад Мустафаев, находящиеся в рабочей поездке в Вене, ознакомились в головном офисе компании Siemens с производством оборудования для подлежащей капитальному ремонту подстанции «28 мая» (A-2).

Представители бакинского метрополитена также приняли участие в презентации новой системы компании, где был представлен новый цифровой контроллер для поездов. Это устройство контролирует токовую защиту и другие связанные с ней процессы в системах общественного транспорта, а также обеспечивает надежную работу системы и пр.

В ходе обсуждений был проведен обмен мнениями по новой концепции, архитектуре и функциональности системы SCADA для выполнения работ на телемеханических системах на 3 реконструированных подстанциях в Диспетчерском управлении электроснабжения Бакинского метрополитена, а также еще на 15 подстанциях в будущем.

Отметим, что ЗАО почти 10 лет сотрудничает с компанией Siemens в сфере совершенствования системы электроснабжения метрополитена.

Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
Утверждена система электроснабжения очередной станции метро (ФОТО)
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