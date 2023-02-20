Создается Совместный азербайджано-венгерский деловой совет

БАКУ /Trend/ - Подписано соглашение о создании Совместного азербайджано-венгерского делового совета.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей), соглашение было подписано на девятом заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

В рамках заседания, в продолжение Меморандума о взаимопонимании, подписанного Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Венгерской торгово-промышленной палатой в 2019 году с целью содействия развитию и диверсификации экономического и торгового сотрудничества, было подписано соглашение о создании Совместного азербайджано-венгерского делового совета для дальнейшего расширения торгово-экономических связей между нашими странами.

"Согласно документу, стороны определили цели Совета и задачи по формированию рабочей группы. Целью создания Совета является содействие совместным инвестициям в Азербайджане и Венгрии, увеличение взаимного торгового оборота и решение возникающих вопросов, связанных с экономическими связями", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета страны, товарооборот Азербайджана с Венгрией в январе 2023 года составил 3,042 миллиона долларов.