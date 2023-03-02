Обсуждены перспективы сотрудничества между ЦБ Азербайджана и финцентром "Астана" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в рамках деловой поездки в Казахстан обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководством Международного финансового центра "Астана".

Об этом, как сообщает в четверг Trend, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

"На встрече мы обсудили программы и проекты, реализуемые Центром, в том числе проделанную работу по развитию финансовых услуг. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу поддержки, необходимой для достижения стратегических целей в развитии финансовых услуг в Азербайджане и были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что в ходе рабочей поездки, которая охватывает период с 27 февраля по 2 марта 2023 года, проходят встречи председателя Центрального банка Талеха Кязымова с представителями центральных банков Таджикистана и Казахстана, Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков Казахстана, а также руководством Международного финансового центра Астаны.