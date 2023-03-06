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Назван объем выплат по системе "Зеленой карты" в Азербайджане

Экономика Материалы 6 марта 2023 12:59 (UTC +04:00)
Назван объем выплат по системе "Зеленой карты" в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В рамках системы "Зеленой карты" в 2022 году было оформлено 22 187 договоров страхования, по которым было собрано страховых взносов на сумму 3,018 миллиона манатов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бюро обязательного страхования Азербайджана, количество договор по сравнению с 2021 годом выросло на 37 процентов, а страховые взносы увеличились на 25 процентов.

В прошлом году средний страховой взнос по договорам страхования Зеленой карты составил 136 манатов, что на 9,3 процента меньше чем в позапрошлом году (в 2021 году - 150 манатов).

Отметим, что "Зеленая карта" в страховой деятельности - это международный договор страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-участницами страхового полиса по страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств.

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