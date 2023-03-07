Назван объем пенсионных выплат в Азербайджане за январь-февраль

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2023 года на пенсионные выплаты направлены более 943 млн манатов, что больше на 15,8 процента (на 128 млн манатов) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, средний размер пенсий увеличился на 18,5 процента, до 423 манатов, средний размер пенсий по возрасту - на 18 процентов, до 456 манатов.

Минимальная пенсия с 1 февраля этого года увеличена с 240 до 280 манатов. Также с начала 2023 года пенсии увеличены за счет включенной в них материальной помощи, назначенной пенсионерам в 2022 году. После введения указанной надбавки пенсии были проиндексированы на 14,7 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной заработной платы за 2022 год.

За два месяца текущего года через электронную систему в проактивном порядке было произведено 7,1 тыс., а с начала 2019 года - 78,5 тыс. назначений пенсий.