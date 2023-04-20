В Азербайджане увеличилось производство стройматериалов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-марте 2023 года было произведено строительных материалов на сумму 216,2 миллиона манатов, что на 25,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Об этом сообщили Trend в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Виды продукции Произведено в январе-марте 2023 г. Изменения по сравнению с январем-мартом 2022 г. (в %) Количество готовой продукции на складах на 01.04.2023 Цемент (тыс. тонн) 705,0 99,9 89,3 Строительный гипс (тыс. тонн) 15,5 2,5 раза 1,8 Цементный клинкер (тыс. тонн) 657,0 101,1 334,5 Известняк (тыс. тонн) 14,8 2,2 раза 2,3 Сборные бетонные строительные конструкции (тыс. куб. м) 5,9 60,8 3,4 Асфальт (тыс. тонн) 15,4 115,8 0,3 Строительный кирпич (тыс. куб. м) 131,9 70,1 1,2 Бетон (тыс. тонн) 829,2 134,6 - Строительное стекло (тыс. кв. м) 2144,5 126,3 2123,7

Напомним, что в Азербайджане в 2022 году было произведено строительных материалов на сумму 1,085 миллиарда манатов, что на 12,5 процента превышает показатель 2021 года.

В свою очередь в 2021 году было произведено строительных материалов на сумму 871,8 миллиона манатов, что на 80,6 процента превысило показатель 2020 года.