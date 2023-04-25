Будут расширены исследования по выращиванию засухоустойчивых растений - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Будут расширены исследования по выращиванию засухоустойчивых растений.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.
Он отметил, что в связи с этим будет проведена работа в научно-исследовательских институтах.
"Совместно с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана создана комиссия по рациональному использованию водных ресурсов. В этом направлении будут приняты соответствующие меры",- сказал Мамедов.
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