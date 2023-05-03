ЦБ Азербайджана подготавливает новую стратегию корпоративного управления страхового сектора (Дополнено)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 13.10)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана подготавливает новую стратегию корпоративного управления страховых компаний (СК).

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Trend.

По его словам, эта стратегия предусматривает новую модель управления и развития страхового сектора, в частности, на основе международной практики.

"Также в стратегии будут выдвинуты новые требования по публичным отчетам, которые СК должны публиковать", - добавил Казымов.