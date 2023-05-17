У Нахчывана очень большой сельскохозяйственный потенциал - Меджнун Мамедов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 17 мая в 12:41)

БАКУ /Trend/ - У Нахчывана очень большой сельскохозяйственный потенциал.

Как передает в среду Trend, об этом журналистам сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в кулуарах выставок "InterFood Azerbaijan 2023" и "Caspian Agro" в Баку.

"На выставке представлен павильон Нахчывана и эта выставка положит начало увеличению инвестиций в сельскохозяйственный сектор Нахчывана", - сказал он.

Отметим, что 17-19 мая проходят 16-я Международная выставка сельскохозяйственной продукции, 28-я выставка Международной пищевой промышленности. Всего в выставках принимают участие более 400 компаний из более 30 стран. Кроме того, региональные группы из Беларуси, Грузии, Германии, Италии, России, Шри-Ланки и США представлены национальными стендами. В целом 71% участников выставки Caspian Agro составляют международные компании.