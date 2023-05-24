Кто выплачивает кредит в случае смерти заемщика?

БАКУ /Trend/ - В связи с большим количеством вопросов касательно толкования статей 269, 317.1, 319.1 Гражданского кодекса и 34.1 закона Азербайджанской Республики "Об ипотеке" хотелось бы отметить, что требование оплаты кредита с наследников застраховавших свою жизнь кредиторов или лиц, приобретших имущество, неправомерно. Главной особенностью страхования жизни является то, что именно страховая компания оплачивает оставшуюся сумму кредита в случае смерти заемщика.

Об этом сказал Trend в среду член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

По его словам, если сумма кредита полностью учитывается при страховании жизни, то с наследника не может быть взыскана выплата. Теперь даже касательно подавляющего большинства внутренних ипотечных кредитов страхование жизни является одним из основных условий. В связи с этим, если имеется страховка не только по ипотеке, выданной Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, но даже по внутренним кредитам, то никаких обязательств у наследника нет. Оставшаяся сумма покрывается страховой компанией. Фактически, это также означает, что применение страхования жизни не создает обязательств для наследника.