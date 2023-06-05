БАКУ /Trend/ - В Нахчыване будет создан промышленный парк.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы“, утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, будет стимулироваться зарубежный экспорт промышленной продукции, производимой в парке, привлечена государственная поддержка и инвестиции в конкурентоспособные отрасли, способствующие увеличению экспортного потенциала, будет усилено обеспечение ресурсами и услугами в этой области посредством инноваций, а также государственно–частного партнерства.

В Нахчыване будут реализованы меры по поддержке производства продукции крупных предприятий как внутри страны, так и по расширению доступа на зарубежные рынки. Наряду с этим, будут расширены возможности создания производств на основе имеющихся природных ресурсов и сырьевой базы.

Кроме того, в Нахчыване государство будет активно участвовать в создании инфраструктуры, поддерживающей развитие промышленной сферы, будет обеспечено начало функционирования промышленного квартала "Шарур".