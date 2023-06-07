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Официальный курс маната к мировым валютам на 7 июня

Экономика Материалы 7 июня 2023 09:21 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 июня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 7 июня 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8167 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8167

1 австралийский доллар

AUD

1,1350

1 аргентинский песо

ARS

0,0070

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3462

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0883

100 южнокорейских вон

KRW

0,1306

1 чешская крона

CZK

0,0771

100 чилийских песо

CLP

0,2135

1 китайский юань

CNY

0,2388

1 датская крона

DKK

0,2438

1 грузинский лари

GEL

0,6507

1 гонконгский доллар

HKD

0,2168

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1114

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1554

1 швейцарский франк

CHF

1,8736

1 израильский шекель

ILS

0,4615

1 канадский доллар

CAD

1,268

1 кувейтский динар

KWD

5,525

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3691

1 мексиканский песо

MXN

0,0978

1 молдавский лей

MDL

0,0957

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1531

100 узбекских сомов

UZS

0,0149

1 польский злотый

PLN

0,406

1 российский рубль

RUB

0,0209

1 сингапурский доллар

SGD

1,2613

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2595

1 турецкая лира

TRY

0,0759

1 тайваньский доллар

TWD

0,0553

1 таджикский сомони

TJS

0,1563

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2204

1 новозеландский доллар

NZD

1,0328

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