Из Горадиза в Агалы будет открыт регулярный автобусный маршрут

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) в рамках мероприятий по повышению качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок 19 июня 2023 года представило на конкурс регулярные автобусные маршруты Баку-Худат и Баку-Шабран (междугородний), город Горадиз (Физули) - село Агалы (Зангилан) (межрайонный), город Тертер - село Талыш (внутрирайонный), маршрут № 592 - пос. Горадиль Абшеронского района - город Хырдалан и № 553 - пос. Гюздек - город Баку. Конкурс пройдет в августе.

Об этом в среду Trend сообщили в AYNA.

Согласно информации, предложения претендентов будут обнародованы комиссией при проведении 3 августа конкурса по маршрутам № 592 (Горадиль-Хырдалан-Горадиль) и № 553 (Гюздек-Баку-Гюздек).

Конкурс на соответствующие рейсы регулярных автобусных маршрутов "Тертер-Талыш-Тертер", "Горадиз-Агалы-Горадиз", "Худат-Баку-Худат", "Шабран-Баку-Шабран" состоится 4 августа. Предложения претендентов будут обнародованы комиссией при проведении конкурса по 5 лотам.

Информацию о графике маршрутов по лотам можно получить здесь.

Конкурс проводится в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте", постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 3 апреля 2009 года № 52 "Порядком осуществления конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным маршрутам".