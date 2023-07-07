Фонд страхования вкладов сделал заявление кредиторам ОАО "Günay Bank"

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов призывает кредиторов до 18 июля 2023 года предъявить требования к признанному банкротом банку ОАО "Günay Bank", сообщает в пятницу Trend.

В заявлении Фонда говорится, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О банках» требования к банку-банкроту должны быть зарегистрированы ликвидатором в письменной форме в течение 60 календарных дней со дня первой публикации в СМИ решения суда о признании банка банкротом. Для регистрации требований кредиторы должны представить документы, подтверждающие правовое основание их требований, а также следующие сведения:

- имя и адрес кредитора;

- суммы процентов и иных сборов, включаемые в основную сумму запроса;

- сведения о залоге (ипотеке) или гарантии, обеспечивающие иск.

Регистрация требований кредиторов ОАО "Günay Bank", находящегося в процессе ликвидации, завершится 18 июля 2023 года. До 18 июля для регистрации требований необходимо обратиться в головной офис ОАО: г. Баку, Наримановский р-н, улица Ашуга Алы, 45.

Отметим, что решением Административной коллегии Бакинского апелляционного суда № 2-3(103)-42/2023 от 18 мая 2023 года ОАО "Günay Bank" признано банкротом и ликвидатором указанного банка назначен Фонд страхования вкладов.