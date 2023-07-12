ЦБ Азербайджана приостановил действие лицензий ряда страховых посредников

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) приостановил действие лицензий страхового брокера, выданных восьми физическим лицам, и страхового агента, выданных 155 физическим и 21 юридическому лицу, на три месяца месяца, сообщает в среду Trend.

Согласно информации, данное решение было принято 6 июля 2023 года в соответствии с законом “О страховой деятельности”. Действие лицензий приостановлено из-за несвоевременного представления квартальной отчетности.

Согласно закону "О страховой деятельности" страховые посредники обязаны представить в ЦБА отчет в течение 20 дней после окончания квартала. Брокеры, действие лицензии которых приостановлено, не представили в организацию отчет за I квартал этого года. По закону действие лицензии страхового брокера в этом случае может быть приостановлено на срок до 6 месяцев.