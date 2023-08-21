В Азербайджане подорожала говядина

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается рост цен на говядину. В некоторых бойнях килограмм телятины предлагается по цене 16 манатов.

Данную информацию подтвердили в понедельник Trend продавцы, занимающиеся продажей мяса.

По их словам, за последнюю неделю говядина подорожала на один манат.

По их словам, основная причина этого связана с ростом цен на сено и корма.

Комментируя данный вопрос, эксперт-экономист Халид Керимли сказал, что 85 процентов потребляемого мяса производится внутри страны.

"Это хороший показатель. Производство овечьего, козьего мяса колеблется в пределах 98%, говяжьего - 90%, а в птичьего - около 80%. Но значительная часть кормов, используемых при производстве мяса, либо импортируется из-за рубежа, либо их стоимость формируется на мировом рынке. В целом 70% стоимости мяса приходится на корма. Повышение цен на них влияет на цену мяса. Кроме того, поскольку сейчас сезон отдыха, наблюдается высокий спрос на мясо", - отметил он.

По словам эксперта, рост затрат на животноводство оказывает влияние и на фермеров.

"Раньше в Азербайджан импортировалось дешевое мясо из Украины и России. Одна из причин роста цен заключается в том, что эти возможности ограничены из-за процессов, происходящих в настоящее время. В целом рост цен на импортируемое мясо составляет 20%. Это дает возожность местным фермам повышать цены", - добавил Керимли.