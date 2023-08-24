В Азербайджане впервые пройдет «Страховой фестиваль»

БАКУ /Trend/ - «Страховой фестиваль» будет организован впервые в Азербайджане при совместном сотрудничестве Центрального банка Азербайджана, Ассоциации страховщиков и Бюро обязательного страхования Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Ассоциации страховщиков Азербайджана, фестиваль пройдет с 26 августа по 7 сентября текущего года.

Ассоциация отмечает, что фестиваль планируется провести сначала в Баку - на территории Приморского национального парка, а затем в регионах - Сумгайыте, Исмайыллы, Гяндже, Губе, Лянкяране, Мингячевире, Гедабее, Шеки и Загатале.

Мероприятие будет организовано в формате «edutatement» (обучение) с участием страховых компаний, работающих в стране.

Отметим, что суммарные выплаты всех страховых компаний Азербайджана в январе-июле 2023 года составили 282,977 миллиона манатов, сборы - 761,801 миллиона манатов.