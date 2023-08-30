В Азербайджане ореховые сады будут создаваться по суперинтенсивной технологии

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане ореховые сады будут заложены по суперинтенсивной технологии, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, работу в этом направлении проводят специалисты НИИ плодоводства и чаеводства совместно с коллегами из Хорватии, Украины, Великобритании.

Директор института Ильхам Гарагурбанлы сказал, что выращивание фундука по данной технологии позволяет более эффективно использовать почву. "При закладке фундуковых садов по суперинтенсивной технологии в основном используются схемы посадки 3х0,6 м и 3х0,7 м. Это позволяет посадить 4700-5500 саженцев фундука на одном гектаре и довести урожайность до 8-10 тонн с гектара", - сказал он.

Отметим, что с этой целью создано современное фундуковое хозяйство, завезены новые сорта фундука. На научно-практических семинарах "Современные подходы в выращивании фундука" в Губе и Загатале фермерам предоставлена обширная информация о создании фундуковых садов на основе суперинтенсивной технологии. Общая площадь фундуковых насаждений в Азербайджане увеличилась по сравнению с 2015 годом на 47,7 тысячи га и составила 80,4 тысячи га в 2021 году. При общем производстве в 67,6 тысячи тонн урожайность с гектара выросла на 1,9 центнера и достигла 13,7 центнера. В специализированных хозяйствах отдельных регионов страны при применении различных комплексных агротехнических мероприятий достигается урожайность и в 17-28 ц/га и более.