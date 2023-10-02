Азербайджан обсудил сотрудничество с Турцией в сфере промышленности и технологий

БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере промышленности и технологий.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X" (бывший Twitter), сообщает в понедельник Trend.

"С министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром мы выразили удовлетворение развитием дружбы и братских связей между двумя странами в различных направлениях, а также в области промышленности и технологий, обменялись мнениями о перспективах нашего сотрудничества", - отметил он.