Названо количество наемных работников в Азербайджане и их зарплата

БАКУ/Trend/ – По состоянию на 1 сентября текущего года численность наемных работников в экономике страны составляла 1 706,6 тыс. человек, из которых 887,7 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 818,9 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Как сообщает в среду Trend, со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, из наемных работников 18,8 процентов заняты в сфере торговли и ремонта автомобилей, 18,8 процента - образования, 12,8 процента - промышленности, 8,5 процента - здравоохранения и предоставления социальных услуг населению, 6,5 процента - социального обеспечения, государственного управления и обороны, 6,4 процента - строительства, 4,3 процента - транспорта и складского хозяйства, 3,7 процента - профессиональной, научно-технической деятельности, 3,4 процента - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,1 процента - финансовой и страховой деятельности и 14,7 процента - в других сферах экономики.

В январе-августе текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны увеличилась на 11,3 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 923,0 маната. В горнодобывающей промышленности, профессиональной, научно-технической, финансовой и страховой деятельностях, а также в сфере информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была выше.