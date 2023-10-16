БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается мониторинг цен на основные продукты питания, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана, на очередном заседании рабочей группы при Кабинете министров по мониторингу цен и инфляции соответствующим государственным учреждениям были даны поручения по изучению причин изменения цен на социально значимые продовольственные товары и принятию мер против необоснованного повышения цен.

Так, усиливается мониторинг цен на рынке продовольственных товаров, которые занимают главное место в потребительской корзине населения.

По информации на 13 октября 2023 года, по сравнению с прошлым годом наблюдался рост цен на макароны, чай, говядину, баранину, курицу, рис, молоко, сыр, сливочное масло местного производства и лук.

Снижение цен зафиксировано на такие категории товаров, как хлеб, яйца, подсолнечное и кукурузное масла, маргарин, картофель, гречка, капуста, чеснок. Кроме того, несмотря на рост цен на муку, представленную в упаковке по 1 кг, произошло снижение цены на мешок муки по 50 кг.

Отметим, что Государственная служба на регулярной основе проводит мониторинг цен на потребительском рынке.