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В Азербайджане в I чтении одобрено изменение в закон о возврате оплаты при отказе от авиаперевозки

Экономика Материалы 20 октября 2023 16:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане в I чтении одобрено изменение в закон о возврате оплаты при отказе от авиаперевозки

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Пассажир может расторгнуть договор об авиаперевозке в любое время до начала авиаперевозок.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно закону, в случае отказа пассажира от авиаперевозки, возврат уплаченной суммы осуществляется в соответствии с порядком, установленным органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и одобрен в первом чтении.

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