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ФТС России и Госкомитет таможни Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика Материалы 31 октября 2023 14:04 (UTC +04:00)
ФТС России и Госкомитет таможни Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает во вторник Trend

Согласно данным пресс-службы ФТС, в рамках Международного таможенного форума (МТФ-2023) в Москве ФТС подписала восемь соглашений в сфере таможенного дела с шестью странами.

"Мы сегодня утром подписали восемь международных соглашений, протоколов, договоренностей о сотрудничестве в области таможенного дела", - сказал временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов.

Как сообщила пресс-служба ФТС, странами-подписантами стали Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Индия, Иран, Узбекистан.

Кроме того, в ходе МТФ-2023 Давыдов и председатель ГТК Азербайджана Шахин Багиров обсудили реализацию проекта "Упрощенный таможенный коридор", взаимное признание УЭО (уполномоченный экономический оператор) и использование результатов таможенного контроля ИДК (инспекционно досмотровый комплекс), проведенного в стране отправления.

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