Самир Шарифов прокомментировал расходы, выделяемые на оборону и безопасность Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По возможности увеличиваются средства, выделяемые на оборону и безопасность.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям, где обсуждается проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

"Как известно, в 2023 году был пересмотрен государственный бюджет и увеличены средства, выделяемые на оборону и безопасность. То есть, по возможности, затраты в этом направлении увеличиваются", - добавил С.Шарифов.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).

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