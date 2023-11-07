В Нахчыване выросли налоговые поступления

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2023 года в Нахчыванской Автономной Республике по линии Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики в бюджет поступило более 134,3 миллиона манатов налогов, что на 33 процента или 32,9 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГНС.

Отметим, что налоговые поступления налогоплательщиков, зарегистрированным в ГНС Нахчыванской Автономной Республики, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 39 процентов или на 36,8 миллиона манатов.

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