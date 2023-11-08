Вырос объем экспорта ненефтяной продукции госкомпаниями Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - сентябре 2023 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 1,04 миллиарда долларов США, что на 170,3 миллиона долларов, или на 19,56 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года (870,6 миллиона долларов), сообщаетTrend.

Согласно данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило ОАО "Азерэнержи".

Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

Компания Объем экспорта в январе - сентябре 2023 года (в млн $) Объем экспорта в январе - сентябре 2022 года (в млн $) ОАО "Азерэнержи" 329,7 35,7 Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 271,8 453,7 ООО SOCAR Polymer 231,6 146,3 ООО Azəralüminium 98 102,2 ЗАО AzerGold 72,1 73,5 ООО АПК Azərpambıq 17,7 50,5 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" 16,8 6,1 ООО Azəripək 1,3 1,3 ЗАО "Азербайджанские железные дороги" 1,2 0,6 Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР 0,7 0,7

Напомним, что по итогам 2022 года в Азербайджане суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 1,186 миллиарда долларов, что на 56,2 миллиона долларов, или 4,98 процента превышает показатель 2021 года.