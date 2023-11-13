В госбюджете Азербайджана предусмотрено выделение значительного финансового обеспечения на восстановление освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Государственный бюджет Азербайджана на следующий год и бюджетные рамки на последующие 3 года также предусматривают выделение значительного финансового обеспечения на восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения государственного бюджета на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Министр отметил, что укрепление обороны и национальной безопасности также рассматривается как приоритетное направление государственного бюджета.

Он также добавил, что до сих пор на восстановление освобожденных территорий было потрачено в общей сложности 11 миллиардов манатов, а к концу текущего года ожидается, что эти средства достигнут 12 миллиардов манатов.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 782 453 манатов).

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