В Азербайджане пенсии будут увеличены примерно на 11 процентов

БАКУ /Trend/ - Пенсии будут проиндексированы примерно на 11 процентов в январе следующего года, если тенденция за 9 месяцев этого года сохранится. Естественно, более точная цифра будет объявлена в январе 2024 года. Во всех случаях по мере роста темпов повышения средней заработной платы, будет наблюдаться большее увеличение пенсий. В связи с этим процент увеличения среднемесячной заработной платы значителен не только для наемных работников в экономике страны, но и для пенсионеров.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он отметил, что в настоящее время при индексации используются два показателя - уровень роста среднемесячной заработной платы и показатель инфляции.

"Объявлен среднемесячный рост номинальной заработной платы в Азербайджане за первые 9 месяцев 2023 года. За это время среднемесячная заработная плата выросла на 11,2 процента. Отметим, что в первые 8 месяцев этот показатель составлял 11,3 процента. Процент увеличения среднемесячной заработной платы - это показатель, который используется при индексации пенсий в январе следующего года. То есть, чем выше будет средняя зарплата в течение этого года, тем больше будет рост пенсий.

Размер пенсии индексируется на среднемесячные темпы роста номинальной заработной платы в предыдущем году, а пенсионный капитал - на показатель инфляции. Единая система индексации, введенная с этого года, предусматривает увеличение сумм пенсий всех наших граждан, получающих трудовые пенсии, в соответствии с процентом увеличения среднемесячной заработной платы за предыдущий год в январе каждого года", - добавил В.Байрамов.

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