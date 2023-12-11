Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 декабря 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8298 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8298 1 австралийский доллар AUD 1,1143 1 аргентинский песо ARS 0,0047 1 белорусский рубль BYN 0,516 1 бразильский реал BRL 0,3448 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0894 100 южнокорейских вон KRW 0,1288 1 чешская крона CZK 0,0749 100 чилийских песо CLP 0,1948 1 китайский юань CNY 0,2365 1 датская крона DKK 0,2454 1 грузинский лари GEL 0,6379 1 гонконгский доллар HKD 0,2177 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1313 100 индонезийских рупий IDR 0,0109 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1622 1 швейцарский франк CHF 1,9319 1 израильский шекель ILS 0,4591 1 канадский доллар CAD 1,2499 1 кувейтский динар KWD 5,5102 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3632 1 мексиканский песо MXN 0,0978 1 молдавский лей MDL 0,0961 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1558 100 узбекских сомов UZS 0,0138 1 польский злотый PLN 0,4219 1 российский рубль RUB 0,0185 1 сингапурский доллар SGD 1,2656 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2599 1 турецкая лира TRY 0,0587 1 тайваньский доллар TWD 0,054 1 таджикский сомони TJS 0,1556 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0463 100 японских йен JPY 1,1673 1 новозеландский доллар NZD 1,0386

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