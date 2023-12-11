Азербайджан из импортера газа превратился в экспортера - эксперт

БАКУ /Trend/ - Минувшим днем в сербском городе Ниш состоялась церемония запуска интерконнектора Сербия – Болгария, который обеспечит доступ к азербайджанскому природному газу.

В своем заявлении Trend по этому вопросу эксперт по энергетике Ильхам Шабан сказал, что Азербайджан с каждым годом расширяет географию продаж газа.

"Сербия скоро примет азербайджанский газ. Существующие в Европе формальности в связи с вводом в эксплуатацию этого трубопровода должны быть соблюдены. Но в любом случае его ввод в эксплуатацию является шагом в направлении расширения географии поставок азербайджанского газа. Азербайджан, как производитель газа, получает возможность продавать свое сырье на рынке. Если мы ознакомимся с экспортом газа нашей страны, то увидим, что Азербайджан с 2007 года превратился из импортера газа в экспортера. Первыми покупателями азербайджанского газа стали Грузия и Турция", - подчеркнул эксперт.

Он упомянул, что с последнего дня 2020 года начались поставки газа в Грецию и Италию, а с 2021 года - в Болгарию.

"С этого года к нам присоединилась Румыния. Ожидается, что к концу этого года Венгрия начнет коммерческий импорт. Сербия подписала коммерческое соглашение с Азербайджаном о купле-продаже 400 миллионов кубометров газа на следующий год. С 2027 года планируется увеличить эти объемы газа до 1 млрд кубометров. В списке очередных покупателей азербайджанского газа есть еще два европейских государства. Это Словакия и Албания. Словакия намерена закупить 1 миллиард кубометров газа, а Албания - 700 миллионов кубометров. Коммерческое соглашение еще не подписано, но работа в этом направлении идет", - добавил он.

Отметим, что проект газового интерконнектора Сербия – Болгария (Ниш-Димитровград-Болгария) частично финансируется за счет грантов ЕС в размере 49,6 миллиона евро, а также 25 миллионов евро льготного кредита от Европейского инвестиционного банка, который Сербия выплатит за строительство своей части газопровода. На подготовительные работы и проектирование Республика Сербия выделила 15 миллионов евро и 7,5 миллионов евро соответственно.

В настоящее время 13 процентов потребления первичной энергии Сербии приходится на газ, который страна может получать только из двух точек входа – через трубопровод Балканский поток и из Венгрии. Газовый интерконнектор, соединяющий газовые сети Сербии и Болгарии, будет способствовать диверсификации источников энергии в Сербии и Западно-Балканском регионе, обеспечивая Сербию более безопасными и стабильными поставками из различных систем газовых сетей, в частности, из Азербайджана и из терминала СПГ в Александруполисе в Греции.

Новый газопровод соединит существующую сербскую сеть в Нише с болгарской сетью в Софии. Длина сербской части газопровода составляет 109 километров.

При диаметре трубы 700 мм и максимальном давлении 55 бар его мощность позволит перекачивать 1,8 миллиарда кубометров природного газа в год, что эквивалентно 60 процентам общего годового потребления Сербии.

Помимо Ниша, трубопровод также будет включать в себя еще три измерительных станций в Бела-Паланке, Пироте и Димитровграде, что позволит этим трем городам и регионам Сербии – их гражданам, школам, больницам, предприятиям – иметь доступ к газоснабжению для отопления и промышленного производства. Строительные работы начались в январе 2022 года.

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