В Азербайджане увеличились поступления в бюджет по таможенной линии

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2023 года поступления в государственный бюджет Азербайджана по таможенной линии выросли на 12,4 процента и достигли 5 миллиардов 718,35 миллиона манатов.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, поступления от таможенных пошлин составили 1 миллиард 495,43 миллиона манатов (на 18.6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года), поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) - 3 миллиарда 977,97 миллиона манатов (на 9.8 процента больше), поступления по акцизам - 205,91 миллиона манатов (на 37.4 процента больше), а поступления по дорожному налогу - 39,26 миллиона манатов (на 31.5 процента меньше).

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