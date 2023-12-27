БАКУ /Trend/ - Учреждены налоговые органы по освобожденным от армянской оккупации территориям Азербайджана. Так, созданы Карабахское Главное территориальное налоговое управление и Восточно-Зангезурское территориальное налоговое управление.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, основной целью здесь является содействие реинтеграции освобожденных от оккупации территорий в экономику страны и ускорению процесса "Большого возвращения", приведение налогового администрирования в соответствие с общей моделью управления, обеспечение доступности налоговых услуг.

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