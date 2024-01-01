БАКУ/Trend/- С 1 января ограничивается ввоз в Азербайджан автомобилей 2014 года выпуска.

Ограничение ввоза в Азербайджан автомобилей по дате производства осуществляется согласно постановлению Кабинета Министров №94 от 29 марта 2023 года.

Так, 29 марта 2023 года было принято постановление в связи с ввозом на территорию Азербайджана легковых автомобилей, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

Цель постановления заключается в охране жизни и здоровья людей, окружающей среды, снижении количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортными средствами и оказании поддержки улучшению экологической обстановки.