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Ограничивается ввоз в Азербайджан автомобилей 2014 года выпуска

Экономика Материалы 1 января 2024 12:17 (UTC +04:00)
Ограничивается ввоз в Азербайджан автомобилей 2014 года выпуска

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- С 1 января ограничивается ввоз в Азербайджан автомобилей 2014 года выпуска.

Ограничение ввоза в Азербайджан автомобилей по дате производства осуществляется согласно постановлению Кабинета Министров №94 от 29 марта 2023 года.

Так, 29 марта 2023 года было принято постановление в связи с ввозом на территорию Азербайджана легковых автомобилей, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

Цель постановления заключается в охране жизни и здоровья людей, окружающей среды, снижении количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортными средствами и оказании поддержки улучшению экологической обстановки.

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