В 2023 году в Азербайджане увеличился собранный налог на знаки отличия

БАКУ /Trend/ - По сравнению с 2022 годом, количество знаков отличия, выданных в 2023 году, увеличилось на 30 410 единиц (или на 20 процентов) и составило 180 999 единиц, а собранный налог увеличился на 2 миллиона 24,6 тысячи манатов (или на 52 процента) и составил 5 миллионов 917,8 тысяч манатов.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило Азербайджанское агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

Было отмечено, что удельный вес знака отличия, выданного онлайн в 2023 году, составляет 67. 88 процента.

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