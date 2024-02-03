В Азербайджане изменился порядок составления ряда налоговых деклараций

БАКУ /Trend/ - В связи с изменениями, внесенными с этого года в Налоговый кодекс и закон «О государственной пошлине», Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана утверждены соответствующие изменения в форму некоторых деклараций и отчетов, приложений к ним и порядок их составления.

Об этом в субботу Trend сообщили в ведомстве.

Согласно информации, изменения внесены в форму следующих деклараций и отчетов:

Форма "Отчета о взыскании государственной пошлины" и порядок его составления;

Форма "Приложение №3 к декларации по налогу на добавленную стоимость" и порядок ее составления;

Форма "Приложение №5 к декларации по налогу на добавленную стоимость" и порядок ее составления;

Форма "Декларации о налоге, удерживаемом у источника выплат и порядок ее составления;

Форма "Приложение №2 к декларации о налоге, удерживаемом у источника выплат" и порядок ее составления;

Форма "Декларации по налогу на прибыль" и порядок ее составления;

Форма "Приложение №1 к декларации по налогу на прибыль" и порядок ее составления;

Форма "Приложение №5 к декларации по налогу на прибыль" и порядок ее составления;

Форма "Приложение №7 к декларации по налогу на прибыль" и порядок ее составления;

Форма "Декларации по налогу на доход" и порядок ее составления;

Форма "Приложение №1 к декларации по налогу на доход" и порядок ее составления;

Форма "Приложение №3 к декларации по налогу на доход" и порядок ее составления;

Форма "Приложение №5 к декларации по налогу на доход" и порядок ее составления;

Форма "Декларации по налогу на имущество" и порядок ее составления;

Форма "Приложение №1 к декларации по налогу на имущество" и порядок ее составления;

Форма "Декларации по земельному налогу" и порядок ее составления;

Форма "Приложение №1 к декларации по земельному налогу" и порядок ее составления;

Форма "Приложение №2 к декларации по земельному налогу" и порядок ее составления;

Форма "Декларации по упрощенному налогу" и порядок ее составления;

Форма "Приложение №1 к декларации по упрощенному налогу" (для юридических лиц) и порядок ее составления;

Форма "Приложение №1 к декларации по упрощенному налогу" (для физических лиц) и порядок ее составления;

Форма "Справка о начислении текущих налоговых платежей и порядок ее составления";

Форма "Декларации по налогу на добавленную стоимость нерезидента, принятого на налоговый учет в электронном формате" и порядок ее составления.

С формами деклараций (отчетов) и порядком их заполнения можно ознакомиться, пройдя по этой ссылке.

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