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В январе 2024 года налоговые поступления в Нахчыване выросли более чем на 65 процентов

Экономика Материалы 6 февраля 2024 10:36 (UTC +04:00)
В январе 2024 года налоговые поступления в Нахчыване выросли более чем на 65 процентов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В январе 2024 года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики в бюджет поступило 16,5 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети X полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

Ф.Наджафли отметил, что это на 65,6 процента или 6,5 миллиона манатов больше, чем за тот же период прошлого года.

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