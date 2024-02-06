В январе 2024 года налоговые поступления в Нахчыване выросли более чем на 65 процентов

БАКУ /Trend/ - В январе 2024 года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики в бюджет поступило 16,5 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети X полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

Ф.Наджафли отметил, что это на 65,6 процента или 6,5 миллиона манатов больше, чем за тот же период прошлого года.

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