Центробанк Азербайджана прокомментировал увеличение спроса на валютном аукционе

БАКУ /Trend/ - Активизация спроса на валюту на последних аукционах носит сезонный характер.

Об этом сказали в среду Trend в ответ на запрос в Центральном банке Азербайджана.

"В основном это связано с реализацией ряда государственных проектов и импортным спросом частного сектора (включая продукты питания и сельскохозяйственную продукцию). Для справки, в прошлом периоде 2024 года предложение превысило спрос на 55 процентов валютных аукционов. В целом же следует отметить, что валютный рынок функционирует в условиях профицитного платежного баланса. Ожидается, что к концу 2024 года счет текущих операций также будет иметь профицит, если эти тенденции сохранятся", - сказали в ЦБ.

Отметим, что 13 февраля 2024 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 151,1 миллиона долларов США (рост по сравнению с предыдущим аукционом на 146,09 процента, или 89,7 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 788 миллионов долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля 2024 года – 151,1 миллиона долларов. В январе 2024 года на валютных аукционах было приобретено 417,1 миллиона долларов.

Напомним, что в 2023 году на валютных аукционах было приобретено 3,836 миллиарда долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

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