Рынок страхования по "Зеленой карте" в Азербайджане значительно возрос

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Азербайджане было оформлено 57 347 договоров по международной системе страхования "Зеленая карта", по которым было собрано 10,131 миллиона манатов страховых взносов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бюро обязательного страхования Азербайджана, это соответственно в 2,6 и в 3,4 раза больше, чем в 2022 году.

"Большую роль в резком росте этих показателей с 1 января прошлого года сыграла продажа "Зеленых карт" на автомобили, зарегистрированные в Грузии и Казахстане. Так, 12 335 договоров "Зеленой карты" были оформлены за пределами страны, в том числе 9 075 - в Казахстане и 3 260 - в Грузии. За счет этих договоров было собрано 6,145 миллиона манатов страховых взносов. Другими словами, за отчетный период Азербайджан получил более 6 миллионов манатов дохода от экспорта страховых услуг. Из них 179 тысяч манатов направлено на страховые выплаты по ДТП, совершенным транспортными средствами, зарегистрированными в Казахстане и Грузии.

В 2023 году по всей стране было заключено 45 012 договоров по системе "Зеленая карта" и собрано 3,986 миллиона манатов страховых взносов. Это в 2 раза и на 32 процента больше, чем в 2022 году соответственно", - говорится в сообщении Бюро.

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