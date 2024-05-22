АЖД запускают дополнительные поезда в регионы страны на выходные

БАКУ /Trend/ - С 25 мая поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), следующих по маршруту Баку-Габала-Баку, будут курсировать по выходным в обоих направлениях, сообщает в среду Trend со ссылкой на информацию АЖД.

Так, по субботам и воскресеньям поезд будет отправляться в 07:30 с Бакинского железнодорожного вокзала, а в 19:00 - с Габалинского железнодорожного вокзала.

Кроме того, АЖД также назначает дополнительные поезда на выходные по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

25 мая в 09:15 с Бакинского железнодорожного вокзала, а 26 мая в 15:00 из Агстафы отправится скоростной поезд.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az) или через онлайн-приложение "ADY Mobile".

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