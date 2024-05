БАКУ /Trend/ - Сегодня в Казахстане по инициативе Азербайджана создан бренд "Made in Turan", объединяющий торговые марки тюркского мира.

Об этом сообщил Trend председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов.

Он отметил, что создание бренда "Made in Turan" подразумевает переход на единую маркировку продукции, производимой странами-членами ОТГ.

"Благодаря специальным льготам, которые будут получены для бренда "Made in Turan", увеличится товарооборот между странами и укрепятся экономические связи. Введение бренда "Made in Turan" знаменует собой новую эру для брендов тюркского мира. В результате этой политики брендинга торговые марки тюркских государств будут уверенно продвигаться вперед на пути к тому, чтобы стать мировыми брендами благодаря специальным льготам, товарооборот между тюркскими государствами увеличится. Бренд "Made in Turan" внесет свой вклад в признание тюркского мира в качестве важной экономической силы во всем мире. Мы планируем открытие торговых домов "Made in Turan", - сказал он.

Отметим, что сотрудничество между странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ), в которых живет более 200 миллионов человек, расширяется не только в политической, экономической, торговой, культурной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической и др. сферах, но и в таких сферах, как безопасность, оборонная промышленность.

Расположение стран тюркского мира на историческом Шелковом пути способствует тому, что они также играют важную роль в растущем торговом обороте между Востоком и Западом. Согласно статистическим данным, ежедневный торговый оборот между Китаем и европейскими странами составляет более 1 миллиарда долларов США. Расположение стран тюркского мира на этом важном торговом пути создает условия для превращения ОТГ в экономическую силу в регионе. Так, общий торговый оборот стран-членов ОТГ в мировой экономике составляет 536 млрд долларов США.

Страны-члены ОТГ расположены на маршруте Среднего коридора, который считается стратегическим в глобальном и региональном масштабе. Он имеет стратегическое значение для государств-членов ОТГ.

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) стран-членов ОТГ составляет 1,5 трлн долларов США, а товарооборот - 1,2 трлн долларов США. В целом на страны-члены ОТГ приходятся 2,4% мирового торгового оборота.

