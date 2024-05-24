В Международном банке Азербайджана произошло новое назначение

БАКУ /Trend/ - Сабухи Акбаров назначен директором департамента управления взаимоотношениями с клиентами Международного банка Азербайджана (ABB).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на ABB.

Отмечается, что до назначения Сабухи Акбаров возглавлял контакт-центр и отдел альтернативных продаж ABB.

Напомним, что ABB был создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны.

Отметим, что активы ABB в 2023 году составили 13,668 миллиарда манатов, кредитный портфель - 5,048 миллиарда манатов, капитал банка - 1,81 миллиарда манатов. Чистая прибыль по итогам года составила 322,269 миллиона манатов.

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