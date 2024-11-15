БАКУ /Trend /- Кыргызстан готов поддержать инициативу Азербайджана по созданию "зеленых" энергетических коридоров.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев Инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29.

"Выражаем готовность поддержать инициативу азербайджанской стороны по созданию зеленых энергетических коридоров, развитию технологий хранения чистой энергии, выработке единого плана действий и укреплению климатического финансирования", - сказал министр.

Ибраев подчеркнул, что Азербайджан и Кыргызстан связывают многолетние прочные отношения, стратегическое сотрудничество и партнерство, включая сотрудничество в сфере энергетики.

"Азербайджан обладает передовым опытом и инициативами в области технологий и борьбы с изменением климата. Уверен, что обсуждаемые на климатическом саммите вопросы в скором времени принесут результаты и ускорят переход к зеленой энергетике", - отметил министр.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.